La inteligencia artificial crece cada vez más y de a pocos se está convirtiendo en un aliado importante de empresas, trabajadores, redes sociales, aplicaciones y más, ya que sus respuestas son rápidas y precisas (en la mayoría de casos) y eso ayuda a ahorrar mucho tiempo en los procesos.

Ante esto, más compañías tecnológicas han apostado por crear sus propias plataformas que brinden más y mejor información a los usuarios y por eso ahora a Open Ai y a Google Bards se le sumará Llama 2, la inteligencia artificial de Meta y Microsoft.

We believe an open approach is the right one for the development of today’s Al models.

Today, we’re releasing Llama 2, the next generation of Meta’s open source Large Language Model, available for free for research & commercial use.

Details ➡️ https://t.co/vz3yw6cujk pic.twitter.com/j2bDHqiuHL

— Meta AI (@MetaAI) July 18, 2023