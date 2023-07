La compra de perfumes para hombre, son compras muy complicadas. Pues muchos consideran que no encuentran el olor perfecto para ellos, incluso probando varias fragancias y sin hallar la que realmente podría funcionar para cada comprador.

(Vea también: ¿Los conoces? Estos son los beneficios de consumir aguacate para la mujer)

Expertos han usado la inteligencia artificial conocida como ‘ChatGPT‘ para poder encontrar las mejores lociones masculinas, la IA compartió los tres mejores perfumes que servirán para todos los hombres; mismos que son fáciles de conseguir.

Estos son los 3 mejores perfumes de hombre

La inteligencia artificial conocida como ‘ChatGPT‘ dio a conocer los tres mejores perfumes para hombre, estas lociones, aunque algunas tienen precios elevados, son de marcas muy conocidas y que son fáciles de conseguir.

Lee También

Dior Sauvage. El primer lugar, según la inteligencia artificial, es para Dior Sauvage. Aunque a muchos no les agrada, otros lo consideran excelente, gracias a sus notas de fondo que son ambroxan, cedro y ládano.

Bleu Chanel. Este perfume del 2014 tiene notas de fondo como incienso, ámbar, cedro, sándalo, pachulí, Amberwood y ládano y es considerado como uno de los más sofisticados en el mercado, por lo que la IA lo reconoce como uno de los mejores.

Terrer d’Hermès Hermès. Una de las fragancias masculinas que no debes dejar de probar es esta de Hermès, la cual logró obtener el premio ‘FiFi Award Fragrance Of The Year Men`s Luxe 2007‘ por sus notas de fondo que son vetiver, cedro, pachulí y benjuí.