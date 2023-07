Daniel Acevedo Sánchez, gerente senior en EY Law Latinoamérica, conversó con Valora Analitik sobre la inteligencia artificial aplicada en la abogacía y en procesos para la de la prestación de servicios jurídicos en América Latina.

(Lea también: Estos son los signos zodiacales que son mejores amigos, según la IA del ‘ChatGPT’)

Acevedo, ocupa el cargo de gerente senior para EY Law en la región de América Latina Norte (LAN) y lidera las líneas de negocio en consultoría para la función y servicios legales gestionados para México y Colombia.

Cómo debe evolucionar el sector jurídico nacional a través de la tecnología

Hablar del sector jurídico es reconocer la diversidad de actores que se benefician de distintas metodologías y soluciones tecnológicas. Las particularidades entre abogados que trabajan en empresas, firmas de abogados o en entidades públicas, y se dedican a distintas áreas como el litigio o la administración de justicia, son notables.

Los abogados, que hace poco celebraron su día, destacados sobresalen por brindar un servicio al cliente excepcional, y esto no implica saturar la solución con términos legales complejos. La clave para mejorar en la prestación del servicio se basa en abordar las quejas recurrentes de los clientes, y evolucionar en:

Agilidad: Entender que los negocios necesitan la mayor velocidad posible para materializar los objetivos de las organizaciones. Como abogados, no enredarnos en las discusiones de cosas que no aportan valor hacia lo que se necesita y, por el contrario, retrasa a la empresa.

Entender que los negocios necesitan la mayor velocidad posible para materializar los objetivos de las organizaciones. Como abogados, no enredarnos en las discusiones de cosas que no aportan valor hacia lo que se necesita y, por el contrario, retrasa a la empresa. Alineación hacia el negocio: Entender que los clientes la mayoría de las veces no tienen “problemas legales”. Tienen un problema de negocio y parte de la solución es una respuesta desde lo legal, pero la respuesta completa es mucho más grande. Como abogados, tener la capacidad de encontrar cómo materializar el escenario más amplio de la conversación, más allá de la respuesta legal.

Entender que los clientes la mayoría de las veces no Tienen un problema de negocio y parte de la solución es una respuesta desde lo legal, pero la respuesta completa es mucho más grande. Como abogados, tener la capacidad de encontrar cómo materializar el escenario más amplio de la conversación, más allá de la respuesta legal. Anticipación de necesidades: Tener la capacidad de identificar potenciales riesgos legales que incluso nuestros clientes no han analizado y anticipar cuál puede ser la posible solución a esos problemas no identificados. También, tener la capacidad como abogados de enviar información de forma oportuna a nuestros clientes sin que nos la tengan que solicitar. No hay nada más molesto que tener que escribirle constantemente a un abogado preguntándole el estado de avance de nuestras cosas (procesos judiciales, trámites, contratos, etc.) y que el abogado no responda.

Tener la capacidad de identificar potenciales riesgos legales que incluso nuestros clientes no han analizado y anticipar cuál puede ser la posible solución a esos problemas no identificados. sin que nos la tengan que solicitar. No hay nada más molesto que tener que escribirle constantemente a un abogado preguntándole el estado de avance de nuestras cosas (procesos judiciales, trámites, contratos, etc.) y que el abogado no responda. Claridad en conceptos: Como abogados, tener la capacidad de escribir y expresarnos en términos que todos sean capaces de comprender. Nuestros clientes no tienen la obligación de comprender terminología jurídica; por el contrario, nosotros tenemos la responsabilidad de hacer claro y fácil el entendimiento del Derecho hacia nuestros clientes.

Daniel Acevedo Sánchez, gerente senior en EY Law Latinoamérica. Foto: Cortesía EY

¿Por qué es importante el uso de nuevas tecnologías en la abogacía?

Como lo mencionaba anteriormente, el mayor reto para los abogados es mejorar la prestación del servicio hacia sus clientes y ahí es donde radica la potencia del uso de tecnologías para el ejercicio del Derecho.

La reflexión principal es que las nuevas tecnologías, o las viejas, o la que sea, son útiles en la medida que les permita a los abogados brindar un mejor servicio hacia sus clientes gracias a la ganancia en velocidad, claridad en la comunicación hacia nuestros clientes, análisis de información que antes no lograríamos examinar de forma completa, etc. Es paradójico, pero entre más rápido seamos capaces de comprender que la herramienta no es lo importante si no lo que puedo mejorar como abogado con el uso de esta, más rápido podremos impulsar adopciones reales y sostenibles de tecnología en el largo plazo.

¿Qué herramientas de la inteligencia artificial son útiles para la abogacía?

Creo que, a todos los abogados, independientemente de su énfasis profesional le pueden ser de gran utilidad cualquier herramienta para generar repositorios de información y consultar rápidamente el histórico de nuestro propio trabajo para tener la capacidad de recuperar ideas o documentos anteriores en donde haya dado alguna respuesta a un problema que se está presentando nuevamente.

El ejercicio profesional del derecho es una profesión de gestión del conocimiento. Entre más rápido logre organizar y gestionar información, más rápido podré dar respuesta a las necesidades de mis clientes.

También valdría mucho la pena revisar a soluciones de simplificación en la redacción. Se trata de aprender a usar la tecnología para que encuentre patrones de errores de redacción como la repetición innecesaria que es tan típica en textos jurídicos, por ejemplo, y nos ayude a identificar esos errores para corregir más rápidamente.

¿El uso del ChatGPT, por ejemplo, podrá optimizar los casos de la Fiscalía para que el usuario reciba respuestas más rápidas?

Sí, el uso de ChatGPT, o cualquier solución basada en grandes modelos de lenguaje para la generación automática de texto.

Al final ChatGPT, que empezó a ser investigada en los últimos días, es solo la marca comercial de una de esas soluciones, puede ser una buena herramienta para guiar un proceso de búsqueda inicial de información en caso tal de que un investigador de la Fiscalía necesitara revisar datos históricos y públicos en internet.

Pero de ninguna manera será buena idea implementar una solución como estás de cara al ciudadano como usuario final por el alto riesgo que tiene la herramienta de generar información errónea o imprecisa. Aún estamos en las etapas tempranas de la exploración frente al uso de estas herramientas para públicos masivos, así que no está de más recomendar la precaución.

(Vea también: ‘Oppenheimer’ es advertencia sobre la inteligencia artificial, según Nolan, su director)

¿Cuánto le puede costar a un buffet de abogados el implementar las nuevas tecnologías o las herramientas de inteligencia artificial?

Dependerá mucho de lo que se pretenda implementar, pero el análisis correcto a la hora de considerar inversiones en tecnología es pensar objetivamente en los beneficios financieros y no financieros que puede traer el uso de tecnología. Por ejemplo, si traemos una solución de automatización de generación de documentos que nos va a permitir ahorrarnos en horas de trabajo el equivalente a $ 100.000 mensuales, y la herramienta tiene un costo de inversión en licenciamiento y otros de $ 80.000 mensuales, la discusión es clara.