Y la Copa de Ligas sigue en marcha con algunos partidos de lo más interesantes, por ejemplo, ayer te informábamos sobre el encuentro entre LA Galaxy vs. León, encuentro que por cierto terminó por marcar la victoria del equipo mexicano, quien ha mostrado buen desempeño en estos primeros partidos.

Ahora, toca hablar del partido entre América y St. Louis City que será hoy mismo, 27 de julio, en punto de las 20:00 en el horario del centro de México y jugarán en el estadio City Park. Este es el debut del equipo mexicano en el torneo que enfrenta a las escuadras de la MLS y la Liga MX y lamentablemente para el América, se enfrenta al actual líder de esta Leagues Cup por lo que solo hay un resultado que puedan contemplar y es la victoria.

🔥 @Chivas and @ClubAmerica get in on the action! 🔥 pic.twitter.com/E45NJFnJ57

— Leagues Cup (@LeaguesCup) July 27, 2023