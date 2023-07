El nuevo iPhone 15 está cerca de su lanzamiento en el mercado mexicano, el nuevo producto de Apple estaría llegando a México con sus variantes como el Pro Max. Esta información es por algunos rumores que se han dado a lo largo del año.

Los precios del nuevo iPhone 15 y su fecha de lanzamiento aún no son oficiales y son tentativas por lo mostrado con el producto pasado, el iPhone 14 y sus variantes como el Plus, Pro y Pro Max.

Durante el año pasado los iPhone 14, 14 Plus, iPhone 14 Pro y 14 Pro Max mantuvieron los precios de la generación previa, durante este 2023 se espera que los precios tengan un aumento, porque se señala que habrá cambios técnicos.

Los precios del iPhone 14 en México tienen precios actuales como son:

Se espera que el nuevo iPhone se presente oficialmente en septiembre, específicamente en las primera dos semanas. El nuevo producto llegaría al mercado en los últimos días de septiembre en mercados seleccionados, como Estados Unidos.

Como referencia el iPhone 14 comenzó el 23 de septiembre de 2022, y salieron a la venta oficialmente en México el 30. Por lo que se espera que el iPhone 15 este a la venta en México en fechas similares, además de esperar que la venta sea similar.

This could be the upcoming iPhone 15 lineup pricing:

iPhone 15 – $799

iPhone 15 Plus – $899

iPhone 15 Pro – Up to $1,099 ($100 increase)

iPhone 15 Pro Max – Up to $1,299 ($100-$200 increase)

Source: Tim Long (analyst at Barclays) pic.twitter.com/u2HRgorKQi

— Apple Hub (@theapplehub) July 26, 2023