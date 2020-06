green

Usuarios de Twitter e Instagram no perdonaron la falla que presentó WhatsApp por la cual dejó de ser visible el “en línea”, la última conexión y “escribiendo” al ingresar en una conversación.

Las posiciones que adoptaron los usuarios estaban divididas. Por un lado, hubo quienes se alegraron del acontecimiento (y hasta querían que fuera una nueva característica permanente de la red social) por no tener que responder frecuentemente y que sus contactos no se percataran de que estaban en línea:

Nosotros, los que aveces nos sentiamos obligados a contestar en WhatsApp porque podían ver que estabamos “en línea”: pic.twitter.com/YEXmyqrOH8 — M4 (@LaTukiis) June 19, 2020

Whatsapp quita el: "en línea" y "la última vez" los qué nunca responde los mensajes: pic.twitter.com/O3NFiv283L — luis josue (@estado_vargas08) June 19, 2020

Y, por otro lado, hubo quienes se alarmaron y criticaron la falla técnica por no poder saber si sus contactos estaban conectados en ese momento:

Sin el “escribiendo” ni el “en línea” en whatsapp ahora me siento así cada vez que envío un mensaje pic.twitter.com/D9xKqWe5Jm — Modo serio (@iModoSerio) June 19, 2020

Yo en #WhatsApp hablando con alguien sin el "en linea" y el "escribiendo" pic.twitter.com/kpDsSBOada — Gonzalo Pinedo (@gonzapdc20) June 19, 2020

Cómo te sentis con la actualización de whatsapp? pic.twitter.com/Yy1WG4A5XG — ppupi (@pancaserola) June 19, 2020

Los usuarios también metieron a Mark Zuckerberg en el asunto, publicando memes de él como si se estuviera riendo de ver a la gente ‘volverse loca’ con el problema:

#MarkZuckerberg viendo arder el mundo con los problemas temñorales de whatsapp 😂🤣 pic.twitter.com/2smdtAIX7i — 🦉 @Woodstock06 🦉 (@Woodstock06) June 19, 2020

No faltaron los que no se hubieran dado cuenta del problema técnico de no haber sido por los reportes de las personas en las redes sociales:

+ Whatsapp elimina la ultima conexión .

+ Yo: ustedes tenían activada su última conexión? pic.twitter.com/bxHaLrmUll — Sandra (@castillosan13) June 19, 2020

Quienes llevaron la peor parte fueron las novias o novios “tóxicos”, pues la mayoría de memes se encargaron de burlarse de cómo sufrieron por no poder estar pendientes del estado de sus parejas.

A mi #WhatsApp no me va a detener, porque siempre tóxica, nunca intóxica💅🏻 pic.twitter.com/znA7eujpLG — Katherine🥀 (@holasoykat99) June 19, 2020

Igual ni me fijaba en tu conexión de #WhatsApp la tóxica: pic.twitter.com/KsMXWjtzbx — Giomar Laveriano cruz (@laveriano_cruz) June 19, 2020

Mi intuición me dice que estás en línea en #WhatsApp, ya respóndeme pic.twitter.com/eVd8BvxbR4 — Una pndja (@_Itsthree) June 19, 2020

Finalmente, el error fue corregido y, por supuesto, los usuarios no lo dejaron pasar para hacer también bromas sobre el arreglo.

Yo mirando como regresa el “en línea “ de #WhatsApp permitiéndome continuar con mis dramas. pic.twitter.com/TLEHyCEZur — Vanessa🖤 (@VaneC_99) June 19, 2020

Cuando era una falla en WhatsApp y no una actualización pic.twitter.com/3YmVItLRFa — Tonyyyyy El Monstruo (@TonyBandres) June 19, 2020