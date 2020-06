La actualización del sistema operativo llegó con nuevas herramientas para los usuarios, aunque aún no está disponible para todos los dispositivos, la compañía asegura que en un futuro cercano otros celulares la podrán descargar.

Usuarios que tengan celulares que pertenezcan a la serie Pixel 2 y modelos más recientes pueden disfrutar de Android 11, específicamente estos dispositivos, según Cnet:

Xiaomi reveló el 11 de junio que sus teléfonos gama alta, Mi 10 y Mi 10 Pro se van a poder actualizar con la nueva beta de Android 11.

We are excited to announce that #Android 11 Beta 1 will be available for #Mi10 and #Mi10Pro soon! Stay tuned with @Xiaomi for more! #Android11 pic.twitter.com/hdWlfrRelW

— MIUI (@miuirom) June 11, 2020