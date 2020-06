Gaurav es un científico y fotógrafo que nunca imaginó que cuando la imagen se configura como fondo de pantalla en algunos teléfonosAndroid, empezaría a presentar problemas, según BBC.

Los líos que se presentan son, por ejemplo, que audífonos se encendían y apagaban repetidamente, lo que requiere un restablecimiento de fábrica y esto ocasiona que se borren todos los datos.

Hace unos días un tuit sobre el error se volvió viral en las redes sociales, en él un usuario advertía a los lectores que no establecieran la foto ya que hacía que el teléfono se bloqueara.

WARNING!!!

Never set this picture as wallpaper, especially for Samsung mobile phone users!

It will cause your phone to crash!

Don't try it!

If someone sends you this picture, please ignore it. pic.twitter.com/rVbozJdhkL

— Ice universe (@UniverseIce) May 31, 2020