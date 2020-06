Este viernes, a varios usuarios la aplicación no les muestra ni el aviso de ‘En línea’ ni el de ‘Escribiendo…’.

El problema se presenta cuando otros usuarios quieren revisar que otro esté en línea en la aplicación. También, cuando intentan configurar su última conexión, WhatsApp informa que se produjo un error y el cambio no se puede hacer, informó WABetaInfo.

⚠️ WhatsApp is experiencing serious issues with last seen at, online status and registration!https://t.co/QYxW5RSLKc

We're monitoring the situation and we will let you know about any other change.

— WABetaInfo (@WABetaInfo) June 19, 2020