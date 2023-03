Este viernes, el telescopio espacial Hubble, que lleva orbitando la Tierra desde hace más de tres décadas, publicó unas imágenes donde se ve la galaxia.

JW100 tiene esta particular forma pues, según explica el equipo de astrónomos del Hubble, “los chorros de gas de formación estelar que gotean del disco de la galaxia como rayas de pintura fresca se forman por un proceso llamado despojamiento por presión de ariete”.

Welcome to the galaxy JW100.

Located about 800 million light-years away, it resides in the constellation Pegasus.

Seen at the lower right of this #HubbleFriday image, JW100 is known as a jellyfish galaxy because of its "tendrils" of star-forming gas: https://t.co/KH5cenAMNv pic.twitter.com/LTsee4Q4eY

— Hubble (@NASAHubble) March 24, 2023