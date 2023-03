La agencia espacial de la Nasa está en constante monitoreo del espacio por si hay algún cuerpo que amenace contra la seguridad de la humanidad o si hay algún elemento que pase cerca para hacerle un estudio.

Esto último es lo que acontecerá este fin de semana, ya que el asteroide 2023 DZ2 pasará entre la Luna y la Tierra con una proximidad de 168.000 kilómetros a una velocidad de 17.500 kilómetros por hora, por lo que se podrá ver con prismáticos o incluso telescopios pequeños.

A newly discovered #asteroid named 2023 DZ2 will safely pass by Earth on Saturday at 100K+ miles away. 🌎

While close approaches are a regular occurrence, one by an asteroid of this size (140-310 ft) happens only about once per decade, providing a unique opportunity for science.

— NASA Asteroid Watch (@AsteroidWatch) March 21, 2023