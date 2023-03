La misión Crew-5 de la Nasa y SpaceX abandonó sin problemas la Estación Espacial Internacional (EEI) en la madrugada de este sábado y viaja de regreso a la Tierra con sus cuatro ocupantes, que amarizarán a bordo de una cápsula en aguas cercanas a Florida (EE. UU.) luego de casi seis meses de estancia en el laboratorio espacial.

La nave Dragon de SpaceX con el nombre de “Endurance” emprendió el viaje desde la EEI a las 02.20 hora local (07.20 GMT) del sábado, pocos minutos más tarde de lo que estaba previsto, y se espera su zambullida en el mar para las 21.02 (02.02 GMT del domingo), según actualizó la agencia espacial estadounidense.

Crew-5 is returning to Earth after undocking from the station in the @SpaceX Dragon Endurance at 2:20am ET. @NASA TV coverage of deorbit and splashdown resumes at 8pm ET. More details.. https://t.co/VHA9C3xjdQ pic.twitter.com/DwXELixwup

— International Space Station (@Space_Station) March 11, 2023