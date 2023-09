Faltan menos de 24 horas para que se haga oficial el lanzamiento del iPhone 15, uno de los celulares más esperados del año, en el Apple Event, una ceremonia en la que además de los celulares también se revelarán las nuevas iPad, los Apple Watch, los AirPods y varios elementos tecnológicos más.

Este celular en particular ha llamado la atención de los seguidores de la tecnología, ya que promete tener varios cambios en cuanto a colores, funcionamiento, conexión, cables y demás, por lo que será más poderoso, con mejor cámara y la batería le durará por más horas.

Pese a que al Apple Event, en Estados Unidos, van apenas unos pocos invitados de todo el mundo, desde cualquier país se puede seguir el evento en vivo de forma gratuita para que las personas vean de primera mano las mejoras, los precios y demás factores de todos los nuevos dispositivos de Apple.

Join us for a special #AppleEvent on September 12 at 10 a.m. PT.

Tap the ❤️ and we’ll send you a reminder on event day. pic.twitter.com/dQLzRfEVVq

— Apple (@Apple) August 31, 2023