Los seguidores de la tecnología en el mundo están emocionados, ya que en apenas dos semanas será el lanzamiento oficial del esperado iPhone 15, el cual promete varios cambios en cuanto a funcionamiento, carga, gama de colores y muchos más.

Sin embargo, una de las malas noticias para los usuarios es que varios medios aseguran que estos modelos llegarán con un incremento importante en el precio, de más o menos 200 dólares, con respecto a lo que fue el lanzamiento del iPhone 14.

No obstante, Apple asegura que con este celular en particular planean hacer una superproducción para que miles de personas consigan trabajo y así mismo se potencie la economía mundial en cierta medida y con eso también se afronte la difícil situación que está viviendo el mundo.

Por lo pronto, pese a que no se ha hecho oficial, la página Apple Hub compartió los colores en los que se podrá adquirir este celular a partir, según se filtró, del 22 de septiembre.

Según publicó la página especializada en estos celulares, los iPhone 15 y 15 Plus, que se identifican porque traen dos cámaras, vendrán con los siguientes colores:

Por su parte, los 15 Pro y 15 Pro Max se manejarán con unos colores más serios y reconocidos:

