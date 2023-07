En Colombia y en el mundo, hay una gran cantidad de celulares que tienen diferentes características y sirven para toda clase de público, desde las personas que solo quieren contestar y hacer llamadas hasta los apasionados por la tecnología que se fijan en las fotografías, el sistema operativo, la eficacia y mucho más.

(Ver también: Usuarios, preocupados por nueva actualización de WhatsApp; muchos no la podrán usar más)

El problema es que los celulares que están saliendo son cada vez más costosos y, aunque en un principio se creía que 5’000.000 de pesos era mucha plata por un dispositivo móvil, ahora esa barrera se rompió por completo y ya está llegando a los 8’000.000 de pesos.

La nueva alternativa para los compradores colombianos que no están conformes con las compañías más populares la ofreció Motorola, que hizo el lanzamiento del Razr 40 Ultra, un celular diferente y con muchas novedades, pero a un costo muy elevado.

La principal novedad que tiene este celular es que es plegable. Es decir, se dobla por el centro para hacerlo más compacto y más fácil de llevar. Sin embargo, estando doblado también se puede utilizar, ya que cuenta con una pantalla en la que se puede llamar o entrar a algunas aplicaciones.

The unimaginable turns into reality. It is time to explore infinite possibilities with motorola razr 40 ultra. 😏 #FlipTheScript #razr40ultra

Learn more: https://t.co/DavVgelMzv pic.twitter.com/BFKkbJm9yY

— motorola (@Moto) June 13, 2023