La compañía de tecnología Nothing, liderada por el empresario chino Carl Pei, lanzó oficialmente su segundo celular, el que, a cambio del primero, buscará competir con las compañías lideres del mercado como Samsung y Apple.

De hecho, estas dos empresas son las que más venden en todo el mundo, pero con el Nothing Phone 2 esperan que eso cambie y que así haya un tercer competidor en ese complicado mercado.

