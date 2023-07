Actualmente, en el mundo hay una gran cantidad de celulares en el mercado, que se diferencian por la marca, el tamaño, las características y más. Estos dispositivos móviles sirven diferente dependiendo de las necesidades y el presupuesto de cada usuario.

(Ver también: Razones por las que no debería usar el celular en el baño; no se querrá untar ni enfermar)

Sin embargo, hay dos marcas en particular que venden más celulares que el resto: Apple y Samsung, pues sus celulares ofrecen más alternativas, más facilidad y el tiempo de durabilidad es mayor, por lo que la gente los prefiere por encima de otros.

Sin embargo, en los próximos días se hará el lanzamiento de un nuevo dispositivo móvil que buscará hacerle frente a estas compañías con una propuesta que pocas veces se ha visto.

Es el Nothing Phone 2, de la compañía Nothing, una empresa creada por el empresario chino Carl Pei. Este es un celular con un diseño diferente, con sistema operativo Android, con buena capacidad en las memorias y con una gran calidad en las fotografías.

Pese a que esta empresa comenzó a vender su primer modelo en 2o22, este era catalogado como gama media, por lo que no tuvo tanta fuerza en el mercado. No obstante, con la segunda entrega espera competir entre los celulares gama alta, a un menor precio, pero con funciones parecidas.

Esta es la primera imagen que se tiene del Nothing Phone 2, cambiando en su diseño, principalmente, las luces led en la parte posterior del equipo:

Pese a que el lanzamiento oficial se hará el próximo domingo 9 de julio, aún hay poca información con respecto a las características oficiales con las que contará este celular.

Sin embargo, lo que sí es cierto es que el fundador de Nothing, Carl Pei, aseguró en el Mobile World Congress de Barcelona que tendrá el procesador Snapdragon 8 + Gen 1, lo que ofrecerá una mayor eficiencia y el doble de potencia que en la primera edición.

Lee También

Además, según explicó la página Xataka, tendrá una memoria RAM de 8 o 12 GB. Además, saldría a la venta con dos capacidades diferentes: de 128 o 256 gb, lo que variaría también su precio.

En cuanto a las fotos, que es de los factores más importantes para elegir un celular por parte de varios usuarios, tendrá una doble cámara trasera con 50 megapíxeles de calidad y una grabación de video en 4K con 60 fps, según explicó la página.

Esto se diferencia con la del iPhone 14, por ejemplo, que tiene 48 mega píxeles, pero cuenta con más sensores y herramientas que permiten mejores fotografías y videos.

Finalmente, en cuanto a la batería, según agregó el medio tecnológico, se estima que tenga una capacidad de 4.700 mAh, la cual duraría incluso varios días si no se usa de manera continua.

A new era. Where iconic design meets premium performance.

A product of meticulous engineering and obsessive attention to detail. Our proudest design story so far.

Come to the bright side. Meet Phone (2) on 11 July, 16:00 BST. pic.twitter.com/ckgmAXCawi

— Nothing (@nothing) July 4, 2023