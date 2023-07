En el mundo digital de hoy, la seguridad de la información personal es de suma importancia. La protección de los datos personales en las redes sociales es un tema de fundamental que debe ser abordado para evitar eventuales abusos y robos de información.

Por eso, esta nota explicará cómo, a través de diferentes herramientas, los datos personales y privados pueden asegurarse en las pantallas de las personas para que no sean robados o que puedan estafarlo con estos.

Comenzando con el nivel básico, lo más recomendable es utilizar contraseñas fuertes. Una contraseña segura debe tener una combinación de letras mayúsculas, minúsculas, números y caracteres especiales para evitar cualquier tipo de intrusiones no deseadas. Esto debe hacerse para todas las cuentas relacionadas con redes sociales o con información personal. Si le es muy difícil acordarse, guardarla en las notas del celular o el computador, con otra clave más sencilla de recordar, le ayudará.

Además, el uso de un software de autenticación de dos factores es una excelente forma de mejorar la seguridad de un usuario. Esta técnica de doble protección le solicitará al usuario una contraseña y enviará un mensaje al teléfono celular con un código único para que pueda ingresar a su cuenta. Esta técnica se utiliza principalmente en aplicaciones de los bancos.

Para aquellos que desean dar un nivel adicional de protección, los filtros avanzados para personalizar la privacidad de los usuarios también están disponibles. Estos filtros ocultarán la información personal de los ojos especialmente curiosos e incluso limitarán el acceso de la información a otros usuarios a un grado de privacidad específico. Esto incluye restricciones de inspección de las publicaciones a solo amigos, ocultar detalles privados sobre la ubicación y el mensaje en sí y mucho más. Esto es clave para que desconocidos no den con la información o el lugar en el que está, que puede ser grave.

Además, se recomienda no publicar ninguna información sensible o personal, como el número de cuenta bancaria, la cédula, el número de la tarjeta débito o crédito, entre otros. Además, no publicar ningún contenido inapropiado, no dar información a otras personas que no conocen, no compartir información de la familia en línea y mucho más.

Es esencial que los usuarios respeten y observen estos consejos para proteger sus datos personales en línea. Con el uso de fuertes contraseñas, autenticación de dos factores y filtros de privacidad, los usuarios pueden mantenerse seguros y disfrutar de la red sin preocuparse por el uso indebido de sus datos.

