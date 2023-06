Seguramente, en Internet, al momento de hacer una suscripción o pago en línea, le salió un aviso que le pide seleccionar en unas casillas en dónde hay un semáforo, una bicicleta, una montaña, etc.

Para muchas personas, dicho procedimiento es tedioso y hasta irritante; sin embargo, lo que no saben es que es una medida clave para la seguridad informática, pues en la web hay muchas trampas controladas por robots.

Así lo explicó Luis von Ahn, el fundador de reCaptcha –nombre que lleva este sistema de ciberseguridad, que fue adquirido por Google–, en diálogo con W Radio, en donde, además, comentó que también creó la aplicación Duolingo.

“Perdón. Lo siento mucho, soy el culpable”, dijo con humor Von Ahn, informático nacido en Guatemala en la emisora.

Y es que el informático, de 44 años, hizo énfasis en que es necesario hacer el examen de identificar objetos en diferentes fotografías, ya que “las computadoras hacen cosas malas”.

“Hay que identificar que es un ser humano porque hay programas que pueden abusar del sistema. La manera de parar eso es haciendo un examen para determinar que lo que está obteniendo una cuenta es de una computadora o un ser humano, es la idea para detener a las computadoras de hacer cosas malas. Hay cosas que las computadoras no pueden hacer, como detectar objetos en fotografías. Las imágenes que el usuario está viendo, son imágenes que la computadora no sabe que existen“, precisó.

No obstante, Von Ahn advirtió que hacer el ejercicio no solo se demuestra que es un humano el que está detrás, sino que, lamentablemente, ayuda a que la computadora reconozca qué imágenes es.

“En algún momento, todo lo que los humanos pueden hacer, también lo harán las computadoras“, indicó el guatemalteco, quien cree que en un futuro las personas deberán navegar en Internet identificadas, para determinar su autenticidad como seres humanos y no como robots.

En W Radio, el informático contó que todo comenzó con una computadora que le regaló su mamá a los 8 años y desde entonces empezó a estudiar por su cuenta hasta desarrollar programas y convertirse en uno de los cerebros más importantes del mundo.

“Cuando tenía 8 años, en Guatemala, le pedí a mi mamá un Nintendo y por alguna razón no me lo compró, y me dio una computadora. Tuve que aprender a usarla, aprendí a programar solo. Logré venir a Estados Unidos a estudiar en la universidad. En todo este tiempo he logrado crear un par de empresas que les ha ido bien”, agregó el centroamericano.

Por último, en el programa radial resaltaron que Luis von Ahn a los 13 años creó su propio software y años después fue nombrado uno de los mejores 50 cerebros en la ciencia, según Discover. También una de las 50 personas más influyentes en tecnología y en 2012 Barack Obama le otorgó el premio de joven destacado en Ciencia e Ingeniería.