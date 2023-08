El iPhone es uno de los celulares más utilizados en el mundo, pues su facilidad de uso y la popularidad de la marca hacen que millones de personas lo quieran apenas sale cada versión nueva.

Sin embargo, uno de los grandes problemas que tienen estos dispositivos y que aún la marca no ha podido solucionar es el tema de la batería, ya que después de unos meses dura poco y toca cargarlo muy seguido.

(Ver también: Filtran la fecha oficial en la que Apple lanzaría el iPhone 15 y los usuarios se emocionan)

Ante esto, muchas personas optan por conectarlo durante toda la noche para que al otro día esté con la batería al 100 % y se pueda utilizar libremente por más tiempo, pero esto puede significar un problema tanto para la vida de la pila en sí como para la integridad del usuario y más si se deja en la cama.

Según explicó Apple en el comunicado de ‘Información de seguridad importante del iPhone’, el primer gran error que cometen los usuarios es conectar el cargador y dejar el cable tocando la piel, ya que eso “podría provocar un malestar o una lesión”.

Además, explicó que los cables de la marca son así de costosos porque traen una clase de estudio de seguridad para que el usuario no sufra afectaciones, por lo que si utiliza uno de otra marca, se expondría a que cause daños tanto del dispositivo como del usuario al momento de cargarlo, lo que puede representar un peligro mayor si se conecta en las noches.

Lee También

Por otro lado, en cuanto a usar cables que no estén buenos, la compañía agregó: “Usar cables o cargadores dañados, o recargar el dispositivo si está húmedo, puede provocar incendios, descargas eléctricas, lesiones o daños al iPhone o a otras pertenencias. Cuando use el cable de carga o el cargador inalámbrico para recargar el iPhone, asegúrese de que el conector USB esté bien conectado al adaptador de corriente compatible antes de conectarlo a una toma de corriente”.

Finalmente, para las personas que lo cargan a altas temperaturas y no le ponen atención a los avisos del dispositivo, la compañía publicó: “Utilice el sentido común. Por ejemplo, no duerma sobre un dispositivo, adaptador de corriente o cargador inalámbrico, ni los coloque debajo de una cobija, almohada o el cuerpo cuando estén conectados a una toma de poder. Sobre todo, extrema precauciones si padece alguna condición física que le impida detectar el calor en el cuerpo”.

(Ver también: Apple amenazó con cárcel a emprendedor colombiano: le prohibió arreglar iPhones)

De no seguir las recomendaciones, estos celulares, que están hechos de metal, vidrio y plástico, podrían incluso hasta explotar, causando un daño irreversible al usuario. Por eso, lo más recomendable es ponerlo a cargar únicamente hasta que esté al 100 % en espacios con ventilación y que no le de luz directa, con artículos originales y más para que no tenga que vivir situaciones complicadas.