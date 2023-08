Apple está en el centro de atención de los amantes de la tecnología, ya que en unas semanas hará el lanzamiento oficial del iPhone 15 y de varios productos más, al igual que todos los años.

Este iPhone promete tener varios cambios tanto en el funcionamiento como en el diseño y por eso es que es uno de los más esperados por parte de los consumidores, ya que las nuevas características prometen hacerlo único y diferente, algo que no fue tan notorio con las entregas pasadas.

Ahora, hay que destacar que aún no hay una fecha oficial de lanzamiento, ya que la compañía ha estado muy reservada tanto con este tema como las mejoras del celular en sí. No obstante, la página 9to5mac, experta en todos los artículos de Apple, reveló que la compañía tecnológica ya tendría una fecha tentativa para dicho lanzamiento.

“Múltiples fuentes familiarizadas con el asunto le dijeron a 9to5Mac que los operadores de telefonía móvil han estado pidiendo a los empleados que no se tomen días libres el 13 de septiembre debido a un importante anuncio de teléfonos inteligentes“, publicó la página, por lo que todo indica que en esa época sería el esperado lanzamiento.

Sources: Apple prepping for iPhone 15 Pro event potentially scheduled for September 13 https://t.co/hSfmwJNREw by @filipeesposito

— 9to5Mac (@9to5mac) August 3, 2023