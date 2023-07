Motorola es una de las empresas tecnológicas más importantes del mundo, pues sus diseños, innovaciones e inventos han hecho que esta compañía sea reconocida de manera global.

Sin embargo, pese a que dominaron el mercado en gran parte de inicios de los 2000, luego cayeron en la calidad de sus productos, al punto que marcas como Apple y Samsung tomaron la delantera en esta industria que día a día vende miles de celulares.

Ante esto, la compañía estadounidense busca nuevamente ser un competidor importante y por eso le están apuntando a celulares gama alta, con diseños innovadores y con funciones pocas veces vistas que le hagan más fácil la vida a sus usuarios, tales como el Razr 40 Ultra, un celular plegable, con gran sistema operativo y una buena calidad en su cámara.

You won’t be able to keep your hands off #razr40 in Vanilla Cream. #FlipTheScript pic.twitter.com/Z2Qp1Mlgts

Además de los celulares, teniendo en cuenta que esta compañía fue pionera de estos dispositivos, la marca también ha tenido otros inventos tecnológicos importantes que han ayudado a construir todo lo que hoy se ve y que parece tan normal. Así lo explicó la gerente de mercadeo de Motorola Latinoamérica, Luz Elena Muñoz, en el Podcast de Pilar Castaño.

Luz Elena Muñoz aseguró: “En 1930 había una compañía muy pequeña en Chicago, de los hermanos Galvin, quienes hacían productos electrónicos. En ese momento, las personas se iban en su carro a ver las estrellas, era el plan romántico, de familia y amigos. Entonces, en esta empresa se les ocurre crear un radio para el carro para que las personas puedan escuchar música mientras ven las estrellas“.

Y agregó: “Esta empresa comienza a trabajar en esto y en 1930 tienen en sus manos el radio para los carros y decían que era un invento que le iba a dar la vuelta al mundo, por lo que necesitaban un nombre creativo y que llamara la atención“.

La gerente explicó que los hermanos comenzaron a jugar con las palabras y se les ocurrió mezclar lo que reproducía música en ese entonces con lo que impulsaba al carro: el motor.

Este producto tuvo un gran impacto mediático, al punto que les tocó cambiarle el nombre a la compañía por Motorola y seguir creando nuevos productos para sobresalir en el mercado.

Después de muchos viajes, agregó la gerente de mercadeo, lanzaron el famoso ‘Walkie-talkie’, que es el radio que usan actualmente los policías, vigilantes y demás profesiones, el cual fue utilizado en la segunda Guerra Mundial y que ayudó a salvar muchas vidas.

Además, en un dato que pocos conocían, esta empresa también fue vital para la llegada del hombre a la luna. Cuando Neil Amstrong dijo las palabras “un pequeño paso para el hombre, pero un gran paso para la humanidad”, lo hizo a través de un radio que esta compañía diseñó especialmente para dicha misión.

54 years ago, the first words spoken on the Moon 🌕 were relayed to Earth 🌎 via a Motorola radio. We believe in leaving an impact; be a part of world history and future through our innovation and technology. #MoonLandingDay pic.twitter.com/C2mXZKzh1e

— motorola (@Moto) July 20, 2023