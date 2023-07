Apple se prepara para el lanzamiento de su nueva línea de ‘smartphones’, el muy esperado iPhone 15. Aunque se han generado numerosas especulaciones sobre su nuevo diseño y sus características, aún no se han revelado detalles oficiales. Sin embargo, expertos y analíticos en tecnología ya han hecho sus predicciones.

(Lea también: iPhone 15: ¿qué precio tendrá en México y cuándo sale?)

Se ha dicho que el iPhone 15 y el iPhone 15 Plus contará con una nueva cámara de 48MP. Actualmente, la cámara de 48MP es exclusiva del iPhone 14 Pro y iPhone 14 Pro Max. Además, el nuevo dispositivo también tendría el nuevo botón de acción del iPhone 15 Pro, que se puede personalizar con nueve opciones que se encuentran en el código iOS 17. El botón de acción reemplazará al interruptor de silencio. Los usuarios podrán elegir entre las opciones de acciones directas y personalizar la función del botón.

This could be the upcoming iPhone 15 lineup pricing:

iPhone 15 – $799

iPhone 15 Plus – $899

iPhone 15 Pro – Up to $1,099 ($100 increase)

iPhone 15 Pro Max – Up to $1,299 ($100-$200 increase)

Source: Tim Long (analyst at Barclays) pic.twitter.com/u2HRgorKQi

— Apple Hub (@theapplehub) July 26, 2023