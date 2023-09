El próximo martes 12 de septiembre, la compañía tecnológica Apple hará el lanzamiento oficial de sus nuevos dispositivos en el Apple Event, una ceremonia en la que presentará el iPhone 15, el Apple Watch 9, nuevas tabletas, computadores, audífonos y más.

(Ver también: iPhone 15 vs. iPhone 14: qué precio tendrá y con qué mejoras en cámara y funcionamiento)

Sin embargo, aunque toda la atención y la expectativa están principalmente en el iPhone y sus distintos modelos, ya que promete tener varios cambios en color, botones, conexión y más, en las últimas horas salió una información que los seguidores de estos dispositivos no esperaban.

Según publicó la página Mac Rumors, la misma que adelantó que el iPhone ya no vendría con cable ‘lightning’ sino USB-C, la compañía norteamericana dejaría de fabricar los famosos forros de silicona y de cuero, dos productos que se han vendido en grandes proporciones y que han acompañado sus últimos celulares.

Apple May Be Planning to Discontinue All of Its Silicone Accessories https://t.co/rzo9xnHeFN pic.twitter.com/OtuGZ32bP5

— MacRumors.com (@MacRumors) September 10, 2023