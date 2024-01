Wilmer Becerra, que tomó una medida radical con su negocio, sacó a relucir la capacidad y experiencia que lo han catapultado como un conocedor de iPhone, al punto que Apple le hizo una oferta para trabajar con ellos. Así, expuso dos errores comunes que dañan esos aparatos.

El experto en la reparación de estos dispositivos le explicó a Pulzo que una de las equivocaciones que más llega a estropearlos es el uso de artículos que no corresponden a la marca Apple para cargarlos.

“Creo que es usar los cargadores genéricos es el erros más común de todos porque, en todas las fallas, siempre hago la pregunta: ‘Amigo, ¿y usted qué cargador usa?’. [Y me responden]: ‘No, yo me compré uno allí’. ‘Yo tengo el de mi primo. Es que el mío se me perdió'”, contó Becerra.