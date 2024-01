TikTok hace parte de las redes sociales con mayor crecimiento a nivel mundial y constantemente está entregando actualizaciones, de la cuales unas agradan más que otras.

La más reciente actualización con inteligencia artificial de la plataforma tiene a varios sosteniendo un tema de conversación con el que se podría hablar durante varias horas seguidas, al igual que colaboraciones fuera de lugar que se han hecho famosas, tal como la de Peso Pluma y Julio Jaramillo.

Se trata de IA Song, que es capaz de crear canciones a partir de indicaciones en texto con la ayuda del modelo de lenguaje Bloom. Con esta función los usuarios de la red social pueden escribir en el campo de búsqueda cuando estén realizando una publicación y automáticamente aparecerán opciones de sonidos a su publicación e incluso se podrá alternar el género de la canción.

Así las cosas, quienes quieran componer música con ayuda de la IA podrán hacer sus propias canciones originales. Barney Hooper, portavoz de TikTok, contestó a The Verge que “técnicamente no es un generador de canciones de IA; es probable que el nombre cambie y actualmente se encuentra en prueba”.

Además, el trabajador de la compañía señala que crearon un catálogo especialmente para estrenar esta función y en esencia combina la letra del usuario con la música guardada previamente basada en tres géneros: pop, hip-hop y EDM.

Polémica por nueva función con IA de TikTok

Aunque no está disponible universalmente, esta opción para componer canciones ya ha sido probada por usuarios que recibieron la actualización. Los resultados han sido publicados en la plataforma y hay uno, por ejemplo, en el que una usuaria experimenta con una canción de Britney Spears.

La función ha causado polémica puesto que varios cantantes se han mostrado molestos por la producción de canciones con IA utilizando sus voces, como la que criticó Bad Bunny.

Otro ejemplo de este tipo de canciones con inteligencia artificial generativa es la más reciente de The Weeknd y Drake, ‘Heart on my sleeve’, que ganó mucha popularidad en redes sociales.

