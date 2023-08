Se conoció el caso de Wilmer Becerra, fundador de Wiltech, empresa que repara los equipos de Apple. Sin embargo, recibió una carta de la empresa Apple, donde le indican a Wilmer no estar autorizado para usar el nombre de la marca y según el documento, podría ir a la cárcel.

(Lea también: Jugada de Apple con el iPhone 15 le ayudaría a la economía mundial; habrá superproducción)

Algunos abogados le sugirieron ocultar el logo de “la manzanita” para evitarse problemas legales, sin embargo, explica que aquel usuario que compre Apple tiene derecho a tener el logo en su dispositivo. Otros le sugirieron poner el logo de Wiltech en los iPhone, pero podría interpretarse como apropiación de la marca. Estas y más dudas surgieron sobre si Wilmer podría reparar o no bajo las leyes de Colombia.

“Hay muchas ambigüedades porque el gobierno de Colombia no tiene bajo la legislación leyes claras que permitan controlar este tema” expresó Wilmer.

En cambio, en Estados Unidos la protección va más hacia el consumidor que a la empresa. Según cuenta Wilmer, EE. UU. obligó a Apple a que venda sus productos, las pantallas, las baterías de los dispositivos, además de que proporcione un manual de procesos para reparaciones.

“Como en Colombia estas leyes no están definidas, Apple se aprovecha para restringir los repuestos”. Wilmer explica que como no hay un suministro de piezas y repuestos accesible para el gremio técnico, los usuarios acuden a técnicos no oficiales para recuperar sus equipos y no deshacerse de los dispositivos que en muchas ocasiones tienen poco tiempo de uso.

Además, señala el impacto ambiental que genera botar un dispositivo móvil a la basura. Sugiere que una ley que debería haber en todos los países es que “si usted tiene una empresa debe tener un programa de reciclaje y reutilización” para evitar la problemática de botar los ‘smartphones’ si no tienen arreglo.

“¡Reparar es el acto más rebelde que se puede hacer para proteger el medio ambiente! Mientras se fabrican millones de dispositivos nuevos y así millones de toneladas de desechos electrónicos van la basura cada año, aquí ando yo desde hace mucho tiempo como rebelde reparando lo que ya iba a la basura. ¡Hoy día no soy sólo yo! Millones de reparadores en el mundo con este objetivo. No es que quieran impedir reparar un equipo a mí, quieren someterte a tirar tus productos sin darte la opción de reparar”, así lanzó fuerte mensaje el empresario a través de su Instagram.

(Vea también: iPhone 15: ¿qué precio tendrá en México y cuándo sale?)

El empresario les contestó a Apple, que esta próximo a lanzar su iPhone 15, y les dijo: “Nosotros como Wiltech podríamos ser una compañía de terceros avalada por Apple para poder reparar los equipos que ustedes no atienden dentro de sus garantías”.

Hasta el momento, el colombiano defiende su posición explicando los motivos por los que en Colombia surgen las compañías que no son autorizadas por la empresa Apple para reparaciones de sus dispositivos.