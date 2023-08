Un hombre de Nueva York, descontento con la cantidad de relleno que recibió en su pedido de Taco Bell, demandó a la cadena de comida rápida por publicidad engañosa.

Frank Siragusa afirma que una pizza mexicana que compró en septiembre de 2022 tenía aproximadamente la mitad del relleno de carne y frijoles que se muestra en los anuncios.

Medios han hecho eco de la insólita demanda:

Taco Bell was sued today in a false advertising class action.

Consumers allege that Taco Bell misrepresents the amount of beef in the Crunchwrap Supreme "by at least double the amount." pic.twitter.com/a0J84dsMin

— Rob Freund (@RobertFreundLaw) July 31, 2023