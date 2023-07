El famoso restaurante Las Margaritas, reconocido en Bogotá por sus más de 100 años de existencia, vive una problemática que aleja a los clientes del lugar: resulta que alrededor del establecimiento se ubican varios repartidores de diferentes aplicaciones de comidas, como Rappi y DidiFood, impidiendo el ingreso tranquilo de los clientes, según confirmó el dueño del sitio en charla con La W Radio.

Julio Ríos, propietario del lugar, contó en el citado medio que ya ha hecho varias denuncias, pero aún no le han solucionado el problema. El señor afirma sentirse acosado y estar muy cansado de lo que ocurre.

“Se adueñaron del sector los señores Rappi, DidiFood y otras empresas que están aquí. Realmente nos tienen acosados en Las Margaritas”, señala Ríos y agrega que en ocasiones las personas le hacen caso, en otras son groseras y le dicen que “la calle es pública”; además, lo retan para que les llame a la Policía.

También en entrevista con La W Radio, José Silva, líder de los llamados ‘rappitenderos’, envió un mensaje de perdón al dueño del restaurante y a todos los transeúntes que pasan por el sector. Silva dice que los trabajadores de Rappi sí han respetado el lugar, pero esto no pasa con la demás competencia, señalando a DidiFood y las otras aplicaciones.

“Les pido disculpas de parte mía y de parte de los ‘rappitenderos’. La problemática no solo es nuestra. Nosotros estamos organizados, ya tenemos parte del parqueadero y todo, pero hay gente —otros de la calle— que llegan a fumar, que llegan a parquearse y se molestan y dicen que la calle es de ellos. Yo entiendo al señor del restaurante, pero no encontramos qué hacer con ellos”, respondió Silva a las denuncias.

Entretanto, José David Riveros, secretario de Gobierno, habló con La W sobre las denuncias del dueño del restaurante Las Margaritas y se refirió también a lo que ocurre en todo el sector de la carrera Séptima en la localidad de Chapinero. Riveros afirma que ya se ha venido haciendo algo al respecto para que no sucedan más hechos de este tipo en la ciudad.

“Hay que hablar de varias cosas: este es un trabajo que se hace también a nivel distrital, no solo en la zona de la 72 con Séptima. Ya hemos hecho operativos en ese sector. Yo mismo he estado en varios operativos ahí para el tema de espacio público de control de basura. Es una problemática que tenemos completamente identificada, no es algo nuevo, ni tampoco es que no se haya hecho nada, sí hemos estado ahí. Solo verificando con la Alcaldía Local en el sector se han hecho cerca de 31 intervenciones”, explicó el secretario.