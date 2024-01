Luego del anuncio del colombiano al que Apple amenazó con demandar sobre su negocio, salió a la luz una realidad sobre un supuesto ofrecimiento que recibió de esa multinacional.

La gigante de la tecnología se arrepintió de esa acción legal y mandó un texto en el que le propuso unirse a la empresa, en una movida que provocó la sorpresa general luego de que él la venció en ese pulso.

Wilmer Becerra, que se defendió públicamente en agosto de 2023, cuando protagonizó esta situación, le contó a Pulzo los detalles detrás de toda esta situación que quedó en el tintero.

“Ellos arrojan dentro de un comunicado que me hacen y me dicen, bueno, usted puede seguir elaborando, tenga cuidado con los logos. Y aparte, pues si usted quiere ser reparador y acceder a todo lo que genera Apple, tiene las opciones de que se convierta en un reparador”, afirmó.

Becerra explicó que existen dos figuras que tiene la empresa para la reparación de sus iPhone: una denominada servicio autorizado, que funciona en Colombia a través de los Mac Center y de los iShop, que no son directamente de esa empresa, pero que al parecer del experto tienen políticas muy restringidas.

La segunda, conocida como reparador independiente (IRP), avalada también en Estados Unidos y que le dan la opción a los clientes de reparar sus dispositivos, suministrándole piezas, manuales y herramientas.

“Ese servicio IRP, ahorita en Colombia no funciona, porque yo no se lo he visto a nadie, sino ya lo hubieran publicado en la página”, advirtió el dueño de Wiltech, antes amenazado, al reconocer que se mostró interesado por esa opción ya que afirmó que sus políticas son más flexibles.