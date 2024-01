El emprendedor colombiano que fue amenazado con cárcel por Apple debido a que se dedica a arreglar iPhone en Colombia vivió un cambio desde ese episodio en agosto del año pasado.

Wilber Becerra, que salió al paso ante esa advertencia de la gigante de tecnología, se mantuvo firme a pesar de esa realidad y ahora empezó un proyecto que le permite soñar.

A pesar de que Apple le propuso trabajar en esa empresa después de todo el percance, el colombiano encontró más oportunidades gracias al impacto mediático de esa arremetida en su contra.

Es decir, Becerra le sacó jugo a ese pleito que parecía amenazar con su negocio y, ahora, hizo un radical movimiento para crecer que compartió a través de las redes sociales de su negocio.

Wilmer Becerra compartió desde la cuenta institucional de Instagram de su marca la información sobre el nuevo paso que dio con su emprendimiento luego de ese enredo con la gigante de la tecnología.

“Muchos clientes de Bogotá se toman el tiempo y la molestia de enviar sus equipos a Bucaramanga. [Son] alrededor de 150 a 200 clientes al mes. Creo que ya era justo”, escribió en su anunció de llegada a la capital colombiana.

El hombre mostró que el sitio en el que estará ubicado su establecimiento en Bogotá es en la calle 84 #19a- 25 (ver mapa), espacio en el norte de la ciudad en el que apareció sonriente.

Por eso, explicó cómo fue el proceso para hallar el lugar adecuado para instalar oficinas de su negocio en Bogotá, a pesar de lo próspero que ha sido su presencia en Bucaramanga.

“Desde hace rato tenía este proyecto, pero fue difícil encontrar lugar, no por que no hubiera, sino por el papeleo. Es bien complicado, me hizo recordar cuando abrí por primera vez mi local, pero encontramos dentro de tantos seguidores que tenemos, alguien que sin pensarlo dos veces me dijo: ‘Wil, ya sé quien eres y sé que no me quedaras mal. Fírmame tú mismo el contrato y la garantía, y ya está”, relató.

De esa manera, con la satisfacción de una medida radical que tomó al dar el paso de abrir un establecimiento en Bogotá, lanzó una petición para divulgar su llegada.

“Así que ya se viene Wiltech. Estén muy pendientes. Y si eres de Bogotá ayúdame a compartir cos tus amigos de que pronto abriremos”, concluyó en su publicación.

Nueva oficina de Wiltech en Bogotá

Esta fue la fotografía con la que el emprendedor mostró su espacio en la capital colombiana.

