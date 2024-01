En septiembre del 2023, Apple anunció la disponibilidad de iOS 17 como una actualización del sistema operativo de manera gratuita, con novedades para la comunicación como los Pósters de Contacto, una nueva manera de interactuar con stickers, Live Voicemail, entre otras funcionalidades.

Con esta nueva versión, a los equipos iPhone X y iPhone 8 les dejó de funcionar el sistema operativo, debido a que tienen soporte hasta el iOS 16.

Este año lo más probable es que, durante la Conferencia Mundial de Desarrolladores de Apple a mitad de año, se anuncie la llegada del iOS 18 y con él definitivamente no se pueda actualizar la generación de iPhone X que incluye a los Xr, Xs y Xs Max. ¿Por qué? Estos dispositivos fueron estrenados entre noviembre de 2017 y septiembre de 2018.

Cuando un celular deja de recibir las actualización del software, lo que ocurre es que queda desprotegido en temas de seguridad ante ataques cibernéticos y las aplicaciones quedan obsoletas (no se actualizan). Sin embargo, el teléfono continúa sirviendo para realizar llamadas, enviar mensajes de textos y utilizar las ‘apps’ con las opciones que soporta la última versión de iOS.

Otros de los modelos que ya no tenían soporte desde la salida de iOS 17 son el iPhone 8 y 8 Plus, el iPhone 7 y 7 Plus, el iPhone SE primera generación y los iPhone 6, 6 Plus, 6 S y 6 S Plus.

La versión más reciente de Apple

Se trata de la 17.2.1 que incluye actualizaciones en los apartados de Teléfono, Mensajes y FaceTime pensadas en mejorar la experiencia durante las conversaciones.

El modo ‘En espera’, por ejemplo, permite convertir el celular en un reloj de mesa de noche, en un marco de fotos, en una pantalla para consultar widgets o las actividades en vivo en pantalla completa y en forma horizontal.

Por el lado de AirDrop, ahora se facilita compartir y comunicarse con otras personas: solo bastante con juntar los dos iPhone que tengan esta actualización de iOS para realizar la transferencia de fotos y archivos. En el caso de NameDrop, permite intercambiar información de contacto también acercando un teléfono con el otro.

También se suma la transcripción de mensajes del buzón de voz y una nueva manera de crear stikers: da la posibilidad de convertir en sticker una foto o video que se tenga en la galería. Para ello se quita incluso el fondo de la imagen y permite añadir contornos.

Finalmente, en FaceTime está la opción de dejar mensajes de video, como una especie de buzón de voz convertido en video, se puede dejar grabada una toma para que luego la otra persona la pueda ver en cualquier momento y, si así lo considera, devolver la llamada.

