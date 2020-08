El reconocido filtrador Jon Prosser tuvo acceso a un iPhone 12 Pro Max PVT (sigla para Product Validation Testing), que es un celular fabricado por Apple para probar las funciones del equipo antes de que salga, explicó Gizmodo.

El usuario comprobó que la pantalla de 6.67 pulgadas Super Retina XDR 2788 x 1284 de su móvil sí incluye la tasa de refresco mencionada, pero hay aparatos PVT que no la incorporan, por lo que no se sabe si la versión final la tendrá, agregó el portal.

Según iPadizate, en el móvil de prueba hay un botón específico para activar o limitar la frecuencia de actualización de 120HZ, pero no se sabe si llegará al producto final.

Además, los iPhone 12 Pro contarán con el sensor LiDAR, que ayuda enfocar, detectar personas y grabar en modo noche; grabación de video 4K a 120fps; y, cámara lenta 4K a 240fps, indicó el medio nombrado

El ‘notch’ se mantendrá del mismo tamaño en la próxima generación por cuarto año consecutivo, y habrá una mejora en la tecnología de reconocimiento facial, señaló el portal en su publicación.

En cuanto al diseño, el móvil tendrá laterales planos, bordes finos, una pequeña curvatura en el cristal y un módulo de cámaras posteriores más grande. El portal aclaró que el iPhone 12 Pro Max pesa menos que la versión gama alta del iPhone 11.

A continuación está el video completo subido por Jon Prosser al canal de YouTube Front Page Tech. Cabe aclarar que los dispositivos de prueba pueden recibir modificaciones antes de ser lanzados.

Por otra parte, la cuenta EverythingApplePro de Twitter también publicó su experiencia con la referencia PVT, asegurando que el teléfono tendrá soporte de carga rápida tradicional e inalámbrica de hasta 20W, pero no incluirá un cargador, confirmado los rumores que salieron hace un tiempo, afirmó iPadizate.

Actual iPhone 12 Pro Max (PVT) notch shot with 120Hz settings. Same notch size, slightly more room for 'AM/PM' badge because of 6.7-in screen, battery icon is a bit different. Thanks to @MaxWinebach pic.twitter.com/Hq7yBNnXUV

— EverythingApplePro (@EveryApplePro) August 25, 2020