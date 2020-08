Al parecer, los usuarios podrán enviar mensajes urgentes a sus contactos, a pesar de no estar conectados a Internet, gracias a un sistema multiplataforma que llegará a la aplicación, indicó Depor.

El portal mencionado se basa en una información publicada por WABetaInfo en la que se explica que la herramienta para usar una misma cuenta en varios dispositivos a la vez también permitirá usar WhatsApp en el computador a través de la aplicación UWP, que es la misma que brinda el cifrado de extremo a extremo.

El año pasado, WABetaInfo publicó un tuit en el que decía que “ya no es un rumor, está confirmado. ¡Podrás usar tu cuenta de WhatsApp en muchos dispositivos! Incluye WhatsApp para Windows (UWP, cuando esté disponible), por lo que puede usar WhatsApp en su PC si su teléfono no tiene conexión. iPhone / Android y iPadOS incluidos”

It's no longer a rumor, it's confirmed.

You will be able to use your WhatsApp account on a lot of devices! ✅

It includes WhatsApp for Windows (UWP, when available), so you can use WhatsApp on your PC if your phone has no connection.

iPhone/Android and iPadOS included 😊 https://t.co/PgNZTnOxlj

— WABetaInfo (@WABetaInfo) July 29, 2019