Hace poco se anunció que la característica estaba en desarrollo, pero ya se dio el siguiente paso para ponerla a prueba, aunque todavía no esté lista. Según WABetaInfo, se trata de una de las funciones más difíciles de implementar.

Para esto, la plataforma tiene que elaborar la herramienta por partes y lanzarla oficialmente cuando todas las fracciones se ejecuten correctamente, informó el portal mencionado.

Actualmente, el servicio de mensajería está en la etapa de diseño y creación de la interfaz para la ‘app’ móvil de Android y iOS, indicó el medio especializado en WhatsApp.

Por el momento, se sabe que los desarrolladores que tienen acceso a la función deben copiar su historial de chats para abrir su cuenta en otro dispositivo. En este caso, es necesario estar conectado a Wi-Fi porque los archivos que se traspasan son muy pesados, explicó el portal en su publicación.

Yes, it's the ability to use your WhatsApp account from 4 devices at the same time.

Under development, but it's great!

