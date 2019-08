green

Específicamente, las aplicaciones añadirían la mención de Facebook en sus nombres, es decir, su denominación sería: ‘Instagram desde Facebook’ y ‘WhatsApp desde Facebook’ (‘Instagram from Facebook’ y ‘WhatsApp from Facebook’), informó el medio internacional The Information.

Lo anterior significa que, con ese cambio, la marca Facebook será visible dentro de las aplicaciones Instagram y WhatsApp.

“Los usuarios lo verán cuando inicien sesión, (por ejemplo) y en otros lugares, como en las tiendas de aplicaciones”, sentenció el medio.

Para ese portal, con la futura asociación de las plataformas, Facebook podría mejorar la marca general de las empresas con los consumidores y obtener mayores créditos.

“Queremos ser más claros acerca de los productos y servicios que forman parte de Facebook”, confirmó a The Information Bertie Thomson, portavoz de la compañía.

Según el medio, los empleados de las dos aplicaciones, que hasta el momento operan de forma independiente, ya están notificados de los cambios y alistan medidas para componer las nuevas denominaciones.

“El movimiento para agregar el nombre de Facebook a las aplicaciones ha sido recibido con sorpresa y confusión internamente, reflejando la autonomía bajo la cual las unidades han operado”, dijo The Information.

Vale reseñar que, en 2012, Mark Zuckerberg (creador de Facebook) adquirió los servicios de Instagram por 1.000 millones de dólares y, en 2014, pagó 22.000 millones de dólares por WhatsApp.