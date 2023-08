Hay muchas parejas que sueñan con ser papás, pero por distintas razones no pueden, por lo que el sueño se ve truncado y la única solución, para muchos, es adoptar.

(Ver también: Gemelos nacieron 4 meses antes de tiempo, sobrevivieron y rompieron récord mundial)

Sin embargo, ahora existe un proyecto alemán que podría solucionar esa clase de situaciones, aunque la idea para muchos es aterradora. Se trata de Ectolife, un proyecto alemán liderado por Hashem Al-Ghaili, un biotecnólogo que vio en este problema una oportunidad para que el índice de nacimientos vuelva a subir y que las mujeres puedan ser madres sin que el bebé se desarrolle dentro de ellas.

EctoLife’s “Artificial Womb Facility,” which uses renewable energy to combat population decline, is the first of its kind in the world.

🧵 pic.twitter.com/EGOJZ1lHbq

— AI Trendz (@AiTrendz) August 21, 2023