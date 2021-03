Los investigadores, algunos de ellos del reconocido Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), crearon un ‘token’ virtual al que llamaron ‘Safe Blues’, el cual replica el comportamiento la forma de actuar de un virus real por medio de la herramienta de Bluetooth, publica la revista científica Patterns Journal.

Aunque la palabra virus siempre ha estado relacionado con algo mal, en esta ocasión la intención de los especialistas es imitar la forma en que se propaga el patógeno responsable de la COVID-19 y así constatar la efectividad de las medidas de distanciamiento social, comprobar tiempos de incubación y posibilidades de contagio, explica el mismo medio.

A new piece in "The Conversation" complementing our published paper in "Patterns" (by Cell Press) about Safe Blues.

Paper: https://t.co/w7SJL2Z0w1 https://t.co/g7JnldwqTz@Noor_Gillani_ @SaratMoka @UQ_News @UQscience @ChrisRackauckas

