En ese entonces, los usuarios debían suscribirse a la ‘app’ por un valor de 0.99 dólares mensuales, 2.47 dólares por tres años o 3.71 dólares por 5 años, pero muy poca gente llegó a pagar la tarifa porque el periodo gratis se extendió para muchas personas unos días o semanas antes de que se acabara la prueba gratuita, apuntó ADSLZone.

Posteriormente, WhatsApp decidió eliminar el cobro porque el modelo de negocio no era el adecuado, ya que en varios países no funcionaba el método de pago habilitado y aparecieron otras aplicaciones con un servicio parecido, señaló Andro4all.

De hecho, según ADSLZone, la llegada de Telegram (que recientemente lanzó un ‘modo Batman’) en 2014 fue un motivo importante para que WhatsApp se convirtiera en una aplicación gratuita porque la ‘app’ del avión de papel, que era gratis, tenía mejoras en muchos aspectos, como el cifrado de los mensajes y una versión independiente para computador.

Ahora bien, el hecho de que el servicio de mensajería ya no cobre a los usuarios no quiere decir que no obtenga ganancias de alguna parte. De acuerdo con Andro4all, una ‘app’ nunca es totalmente gratis, pues siempre hay algún pago solo que no se sabe con certeza cómo es.

Así las cosas, las aplicaciones pueden ganar dinero, entre otras cosas, por publicidad en la plataforma, recopilación de datos e información en segundo plano y compras dentro del portal, afirmó el medio en su publicación.

¿Cuál es la fuente de ingresos de WhatsApp?

Desde que Facebook compró WhatsApp en 2014, se rumora que los ingresos vienen de la venta de datos o de la utilización de los mismos para otros objetivos, señaló el informativo tecnológico.

Aunque esto no se ha confirmado, Facebook ha estado en el centro de polémicas por supuestamente compartir los datos personales de los usuarios, e incluso muchos de estos se han visto afectados por estafas relacionadas con su información privada.

Por ende, pese a que no se ha corroborado que la compañía fundada por Mark Zuckerberg use los datos de las personas para fines comerciales, hay sospechas sobre un posible negocio alrededor de los datos que recopilan Facebook, Instagram y WhatsApp, indicó el portal nombrado, y, en efecto, hay varias razones por las que esta última no es segura.

Con respecto a WhatsApp Business, que es otra versión de la aplicación exclusiva para que las empresas se contacten con los clientes, a pesar de no ser de pago, es posible que en un futuro tanto los negocios como los consumidores deban pagar una tarifa para usar el servicio, advirtió Andro4all.

Adicionalmente, la aplicación introdujo pruebas del servicio WhatsApp Payments, un segmento de pagos móviles dentro de la plataforma, en Brasil e India y probablemente lo lleve a otros países, agregó el medio en su artículo.

Según el informativo, las ganancias para WhatsApp (que anunció que suspenderá algunas cuentas) al implementar este servicio estarían en las comisiones que recibiría cada vez que se realice un pago por este medio. Eso sí, para los usuarios, la aplicación seguiría siendo gratuita.