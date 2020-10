green

Pese a ser una de las aplicaciones de mensajería instantánea más usadas en diferentes lugares del mundo y esforzarse por actualizar periódicamente la plataforma en su versión móvil y web, no es suficiente para los usuarios que buscan mayor personalización y otras funciones dentro de la ‘app’.

Es por esto que WhatsApp ha decidido tomar medidas y suspender las cuentas que infrinjan sus políticas al usar aplicaciones no avaladas por la compañía, como por ejemplo, WhatsApp Plus o GB WhatsApp, explicó la empresa en su página Web.

Si usa una versión no oficial, recibirá un mensaje dentro de la aplicación notificándole que su cuenta se encuentra ‘suspendida temporalmente’. Podrá recuperarla una vez instale la app oficial, si hace caso omiso a la advertencia la compañía la suspenderá permanentemente.

Para evitarse ese inconveniente, no haga uso de WhatsApp Plus, GB WhatsApp o aquellas que afirmen ser capaces de transferir sus conversaciones de un teléfono a otro, pues violan las condiciones de servicio de la compañía y además pueden comprometer su privacidad por ser aplicaciones de terceros, lo cual imposibilita validar sus prácticas de seguridad.

¿Cómo cambiarse a la versión oficial de WhatsApp?

Es imprescindible que realice una copia de seguridad antes de descargar WhatsApp si no quiere perder su historial de chats y contenido multimedia. Sin embargo, la compañía fue clara con los usuarios y explicó que no garantizan el éxito de la transferencia de datos por no ser compatibles con esas aplicaciones.