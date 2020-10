green

Los fanáticos de las series y películas que no tienen acceso a plataformas de ‘streaming’ como Amazon Prime, HBO o Netflix (cuyas ganancias este año han aumentado) tienen opciones gratuitas para disfrutar del mejor contenido en Internet.

Hay algunos sitios web que, pese a ser de pago, ofrecen ciertos títulos completamente gratis y lo único que deben hacer los usuarios interesados es registrarse. Otras páginas permiten que las personas obtengan un periodo de prueba gratuito. Netflix, por ejemplo, tiene esta opción, aunque hace poco la suspendió en Estados Unidos.

¿Cuáles son los mejores sitios de Internet para ver series y películas gratis?

Rakuten TV

Se trata de una plataforma de pago que tiene un apartado específico en el que se puede ver contenido gratuito. En esa sección hay más de 100 películas y documentales de diversos géneros. Basta con que el usuario se registre en el portal para que encuentre títulos para entretenerse, apuntó Xataka.

A continuación, un ‘clip’ sobre Mulán, uno de los estrenos más recientes en Rakuten TV.

iQIYI

Aunque es una plataforma china, toda la información está traducida y el contenido tiene subtítulos en español. Eso sí, estos no siempre son precisos porque son automáticos, indicó el medio mencionado. No obstante, la página ofrece series, películas, y anime de todos los géneros y para diferentes públicos, y no es necesario registrarse para utilizarla.

En el siguiente video explican qué es iQIYI y cómo funciona.

Plex

Este portal lanzó un servicio para ver series y películas gratis a finales del año pasado en más de 200 países, incluido Colombia. Los interesados pueden ingresar a la página web y seleccionar el contenido gratuito que quieren ver sin tener que inscribirse. La única desventaja es que las películas no tienen subtítulos y tampoco hay una versión doblada de ellas, por lo que es fundamental entender el inglés para disfrutar de las opciones disponibles, agregó el informativo tecnológico.

El video que está abajo es un tutorial para utilizar Plex y muestra algunas novedades.

Somos Cine

Es una sección del portal de cine español RTVE en la que hay películas de diferentes géneros. Pese a que el catálogo de títulos disponibles no es muy amplio, la mayoría de películas fueron estrenadas recientemente y el contenido va cambiando, pues la plataforma tiene un modelo de rotación de contenido. Los usuarios pueden disfrutar de títulos españoles sin necesidad de registrarse, señaló el medio nombrado.

La siguiente captura de pantalla muestra algunas películas disponibles en Somos Cine.

Retina Latina

El sitio web es exclusivo para ver cine latinoamericano, así que hay una gran variedad de contenido colombiano completamente gratis. De acuerdo con RCN, lo único que los usuarios deben hacer es registrarse diligenciando un formulario que está en la página o ingresando por medio de sus redes sociales. También, pueden descargar la aplicación móvil para ver los títulos desde sus celulares Android o iOS.

A continuación, un tráiler de Retina Latina.

Popcornflix

De acuerdo con el medio mencionado, se trata de una plataforma de ‘streaming’ que contiene películas independientes y de la empresa distribuidora Screen Media Ventures. Además de largometrajes de todos los géneros, también hay muchas series disponibles. Es una de las páginas más populares para ver contenido gratuito en Estados Unidos.

Este es un video en el que Popcornflix promociona su plataforma.

Classic Cinema Online

Esta página web se caracteriza por difundir películas clásicas y las clasifica por géneros para que sean más fáciles de encontrar por parte del usuario. Según el portal nombrado, cuenta con títulos que están libres de derechos de autor, y tiene un contenido de cine mudo que vale la pena revisar.

La siguiente captura de pantalla muestra cómo es la interfaz de Classic Cinema Online; sale el nombre de la película y el año en el que fue lanzada.

Movies Found Online

Esta plataforma se encarga de buscar películas en Internet que son de dominio público o cuentan con licencias como ‘Creative Commons’, precisó el informativo. También, incluye cortometrajes en su catálogo. El contenido no está disponible a través de archivo de descarga, sino que se reproduce como enlaces de YouTube en el mismo sitio.

Este es un ejemplo de cómo se ven las películas disponibles en Movies Found Online.

Open Culture

No se trata únicamente de una página para ver películas, sino que es un portal cultural enfocado en la educación, explicó el medio en su publicación, por lo que los usuarios también podrán acceder a libros digitales, podcasts, cursos ‘online’ y audiolibros.

En cuanto a los largometrajes, hay 1.150 títulos habilitados de diferentes géneros, como comedia, drama, terror, suspenso, cine mudo, clásicos, entre otros.

A continuación, una película de Charlie Chaplin disponible en Open Culture.

Legalmente Gratis

La plataforma tiene películas, documentales y cortometrajes de dominio público, detalló el portal en su artículo. No es necesario registrarse ni descargar los archivos, puesto que los títulos se reproducen desde YouTube o Vimeo. Algo interesante de la página es que acompañan la película con una sinopsis o datos curiosos.

Este es un ejemplo de cómo se ven las películas en Legalmente Gratis.

VIX

Se trata de una página de Internet que ofrece series y películas en español de diferentes géneros, como ciencia ficción, terror, acción, drama y títulos clásicos. Según el portal tecnológico El Androide Feliz, no hay que registrarse en el sitio web para disfrutar del contenido, pero de vez en cuando hay que ver unos anuncios para continuar viendo los títulos. Además, cuenta con una aplicación móvil para Android y iOS.

En este video explican cómo funciona VIX.

Tubi

Esta página ‘online’ permite ver películas nuevas y clásicas de todos los géneros sin necesidad de inscribirse en la plataforma, pues basta con hacer clic sobre el título que se quiere ver para que este se reproduzca. De acuerdo con el medio mencionado, tiene unas secciones interesantes como ‘Not on Netflix’ (‘lo que no está en Netflix’) y ‘Solo gratis en Tubi’.

En el video que está abajo brindan más información sobre Tubi.

Vudu

La plataforma permite ver películas completamente gratis sin tener que registrarse a la página web, aunque hay que ver algunos anuncios para disfrutar del contenido disponible. A pesar de que no hay muchos estrenos, la mayoría de títulos son éxitos de hace algunos años. El contenido se presenta en alta definición y con buena calidad de sonido, agregó el portal nombrado.

Hoopla

Es un servicio de transmisión de películas gratuitas que funciona con un modelo de tarjeta de biblioteca por medio del cual los usuarios pueden acceder al contenido ‘online’ que está habilitado para préstamo. Aunque ver películas en ‘streaming’ o descargarlas en el computador, tableta o celular no tiene costo, es necesario registrarse en la plataforma para acceder al contenido, explicó Digital Trends.

Aquí, un tutorial para reproducir contenido de Hoopla en un dispositivo iOS.

Pluto TV

La plataforma incluye tanto películas bajo demanda como un servicio de transmisión de televisión en vivo completamente gratuito, informó el medio en su publicación. Se trata de una página ‘online’ con contenido muy variado, pues muestra canales de televisión, series y películas de todos los géneros. Basta con entrar al sitio web y seleccionar el título que se quiere ver. No hay necesidad de inscribirse.

A continuación, un video sobre las ventajas de Pluto TV.