Las primeras fotos del Galaxy S21 las publicó el reconocido leaker @OnLeaks, que darían cuenta de algunos de los cambios que tendrá el próximo buque insignia de Samsung.

Como se muestra en las imágenes filtradas, el diseño sería muy parecido al actual S20, pero con algunos cambios en su cámara trasera, que no tendría tanto volumen frente a sus antecesores. Su potencia, seguramente, cobrará gran importancia.

Rumores apuntan también a que este nuevo terminal vendría con pantalla de 6,2 pulgadas. Además, destaca Andro4all, vendría con 3 lentes y el Galaxy S21 Ultra traería 4; todavía hay dudas sobre su memoria interna y la RAM.

Esta es la imagen que filtró @OnLeaks con el diseño del teléfono que sería lanzado en enero de 2021 y que se competiría en el gran lanzamiento de esta industria el año entrante:

This is the #Samsung #GalaxyS21!

-> https://t.co/QB3mnTU2aA pic.twitter.com/Z6bi1K0w8h

— Steve H.McFly (@OnLeaks) October 18, 2020