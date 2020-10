El pasado martes se conocieron los nuevos ‘smartphones’ de Apple (los iPhone 12, iPhone 12 Mini, iPhone Pro y iPhone Pro Max) y allí se confirmó el secreto a voces que se venía escuchando meses atrás: los nuevos Iphone vienen sin cargador en la caja.

Esto a pesar de los altos precios de cada versión, que en Colombia estarán entre los 4’273.999 y los $ 7.493.999 pesos.

El detalle de que los nuevos celulares inteligentes de Apple no tenga incluido el cargador en la caja llamó la atención de usuarios en todo el mundo y por ello Xiaomi y Samsung aprovecharon esta oportunidad para trolear a su rival estadounidense.

La compañía china Xiaomi ha publicado varios mensajes sarcásticos en Twitter, principalmente en sus perfiles de España e Inglaterra.

La cuenta principal de la empresa china publicó un tuit más directo: “No se preocupen, no dejamos nada fuera de la caja del Mi 10T Pro”, se lee junto a un video en el que estaban la caja de ese modelo y lo primero que se ve es el cargador.

Don't worry, we didn't leave anything out of the box with the #Mi10TPro. pic.twitter.com/ToqIjfVEQX

— Xiaomi (@Xiaomi) October 14, 2020