‘Secret Crush’: en caso de que una persona decida activar esta opción, Facebook le mostrará sugerencias de amigos o seguidores de Instagram para que los agregue a su lista de interés en ‘Dating’. Si uno de esos contactos también lo añade a su lista, hay un ‘match’, pero si no lo agrega no pasa nada, pues no se enterará de que fue puesto en la lista.