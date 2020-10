El mensaje de WhatsApp en sus redes sociales fue simple y contundente para anunciar la nueva funcionalidad a sus usuarios.

El anuncio es acompañado por la imagen de un celular que muestra el menú de la aplicación con tres opciones de silenciamiento: 8 horas, una semana y siempre.

Esta última alternativa reemplaza la de ‘silenciar por un año’, que hasta hace poco era la opción más larga para ‘callar’ las notificaciones de las conversaciones que, por una u otra razón, no se quieren recibir.

Si bien desde julio ya se habían manejado versiones sobre la llegada de esta opción, hasta ahora se pudo cristalizar para los usuarios de la aplicación.

Recientemente, se ha mencionado que la aplicación permitirá hacer videollamadas desde los computadores, a través de WhatsApp Web. Esta novedad, hasta ahora, está en una etapa beta.

Por otro lado, WhatsApp también ha decidido suspender las cuentas que violen sus políticas al usar aplicaciones no avaladas por la compañía, como WhatsApp Plus o GB WhatsApp, explicó la compañía.

You can now mute a chat forever 🤫 pic.twitter.com/DlH7jAt6P8

— WhatsApp Inc. (@WhatsApp) October 23, 2020