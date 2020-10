La información sobre esa nueva función de WhatsApp fue filtrada por el medio especializado Wabetainfo, que ya había adelantado que la aplicación estaba pensando en un desarrollo para esa modalidad.

El portal apunta que con esa innovación el servicio llegó a “la actualización de WhatsApp Web 2.2043.7!”

De hecho, WhatsApp Web estaría considerando la idea de ofrecer las llamadas de voz y de video “aún si el desarrollo del servicio está en una etapa beta”, agregó el medio digital.

Wabetainfo se atrevió a mostrar algunas imágenes de cómo funcionará el nuevo servicio de la ‘App’. En ellas se ve que cuando entre una llamada de WhatsApp Web se mostrará una ventana donde el usuario puede aceptar o rechazar la llamada.

De otro lado, apunta el portal, si usted es el que llama a otra persona, WhatsApp Web mostrará otro tipo de ventana. Wabetainfo explica que esta es más pequeña y que incluye el estado de la comunicación.

Como si fuera poco, la opción de videollamadas grupales también estará incluida, agrega el portal.

Aunque Wabetainfo es clara en señalar que, por el momento, esta función no está disponible, “WhatsApp está considerando ofrecerla pronto”. El medio menciona unas pocas semanas.

Cuando eso ocurra, el anunció seguramente se hará por lo alto, pues muchos usuarios han pedido este servicio como una alternativa para poder comunicarse con sus seres queridos durante la pandemia.

📞 WhatsApp Web 2.2043.7: what’s new?

• More details and screenshots for Voice and Video Calls, from WhatsApp Web!

• WhatsApp has also added a “BETA” label, suggesting to offer Calls from WhatsApp Web soon!https://t.co/kkk9Oq5Mqx

NOTE: This feature will be enabled soon.

— WABetaInfo (@WABetaInfo) October 19, 2020