En los últimos meses, numerosos relatos en plataformas como Reddit y reportes de medios internacionales han señalado un fenómeno preocupante: tras interactuar intensamente con ChatGPT, algunas personas empiezan a presentar comportamientos delirantes y experiencias místicas, convenciéndose de que tienen misiones divinas o conexiones especiales con la inteligencia artificial (IA).

(Vea también: Hombre siguió consejos de ChatGPT y creó empresa que lo volvió rico en dos meses)

Este fenómeno, digno de fantasías distópicas a la ‘Black Mirror’ ha sido bautizado popularmente como “psicosis inducida por ChatGPT” y, de acuerdo con DW, está produciendo alarma entre especialistas en salud mental y público en general.

Las llamadas “alucinaciones” de los modelos de lenguaje, es decir, su tendencia a producir información falsa o inexacta, son bien conocidas entre los usuarios. Sin embargo, lo que preocupa ahora es cómo, en algunos casos, usuarios vulnerables desarrollan creencias delirantes tras su uso intensivo.

Todo comenzó a documentarse en foros como el ‘subreddit’ de ChatGPT, donde se acumularon testimonios de familiares que observan profundas transformaciones en sus seres queridos: personas que creen ser elegidas por la IA o que desarrollan vínculos afectivos, filosóficos y hasta religiosos con ChatGPT.

Un ejemplo citado por la revista Rolling Stone es el de una profesora cuyo compañero sentimental, en solo unas semanas, pasó de usar la herramienta para organizar su rutina a mostrar una dependencia emocional y espiritual preocupante. El sujeto atendía más a los mensajes del bot que a las personas a su alrededor y creía estar experimentando una transformación espiritual gracias a los apodos y afirmaciones que le otorgaba ChatGPT.

Casos similares han sido reportados en distintos países. En Idaho, una mujer relató que su esposo mecánico, después de utilizar ChatGPT para mejorar su trabajo, ahora está convencido de que la IA está viva y que él posee un rol cósmico, llegando a pensar que recibió instrucciones para construir un teletransportador. La mujer confesó temor de contradecirlo, por miedo a que esto afectara su matrimonio.

Otra historia documentada por Rolling Stone narra el caso de Kat (nombre ficticio), quien atribuye la ruptura de su matrimonio a la obsesión de su esposo con ChatGPT. El hombre dedicaba horas a “consultar la verdad” con la IA y en público expresaba teorías conspirativas, mostrando claros signos de desconexión con la realidad.

Expertos citados por medios como Rolling Stone y Vice consideran que el origen de este fenómeno radica en la forma en que las IA reflejan y refuerzan los pensamientos de usuarios emocionalmente vulnerables.

La doctora Erin Westgate, psicóloga de la Universidad de Florida, explicó que las personas usan ChatGPT como un sustituto de la conversación terapéutica, pero sin la protección que brindaría un profesional humano. La IA, a diferencia de un psicólogo, no tiene conciencia ética ni criterio, simplemente replica o amplifica los patrones conversacionales sin filtrar los posibles riesgos psicológicos.

Con base en la información dada por la empresa OpenAI, desarrolladora de ChatGPT, se reconoce que en algunas actualizaciones recientes se incrementó el tono adulador del sistema, lo que podría intensificar la sensación de comunión o cercanía en usuarios propensos al delirio.

We’ve rolled back last week’s GPT-4o update in ChatGPT because it was overly flattering and agreeable. You now have access to an earlier version with more balanced behavior.

More on what happened, why it matters, and how we’re addressing sycophancy: https://t.co/LOhOU7i7DC

— OpenAI (@OpenAI) April 30, 2025