Mientras que WhatsApp hizo una actualización muy práctica, una de las particularidades acerca del uso de ChatGPT queda en evidencia, en una respuesta dada por la propia herramienta.

¿Por qué sirve decirle a ChatGPT “por favor” y “gracias” para una tarea?

Decir “por favor” y “gracias” a ChatGPT no afecta directamente la calidad técnica de la respuesta, pero sí tiene algunos efectos interesantes, según respondió la inteligencia artificial.

Puede parecer un gesto puramente humano y de cortesía social, pero tiene efectos reales —aunque sutiles— sobre cómo se desarrolla la conversación, cómo interpreta el sistema la intención y qué tipo de respuesta se reciben.

Cómo influye en ChatGPT decir “por favor” y “gracias”

Tono de la conversación : Al usar un lenguaje más amable, ChatGPT tiende a responder con un tono más cercano, respetuoso o formal, según el estilo que estás usando.

: Al usar un lenguaje más amable, ChatGPT tiende a responder con un tono más cercano, respetuoso o formal, según el estilo que estás usando. Contexto emocional o intención : Si escribes con cortesía, ayuda a que el sistema interprete mejor la intención detrás de tu solicitud (por ejemplo, si estás pidiendo ayuda o haciendo una consulta casual).

: Si escribes con cortesía, ayuda a que el sistema interprete mejor la intención detrás de tu solicitud (por ejemplo, si estás pidiendo ayuda o haciendo una consulta casual). Personalización a largo plazo: Si interactúas con cortesía, puede ayudarte a construir una dinámica más fluida y agradable en sesiones más largas o frecuentes.

¿Qué no cambia decirle “por favor” y “gracias” a ChatGPT?

Exactitud de los datos

Capacidad para razonar, calcular o escribir

Acceso a herramientas o funciones

Velocidad de respuesta

A pesar de todos estos beneficios, es importante aclarar que el uso de cortesía no mejora la precisión técnica del modelo. ChatGPT no “trabaja mejor” porque sea amable, ni ‘castiga’ por no usar modales. Sus respuestas están basadas en datos, entrenamiento y contexto, no en emociones.

No importa si se dices “por favor” o no, el conocimiento del modelo es el mismo y la capacidad para ayudarte sigue ahí. Pero el cómo se entrega la información sí puede cambiar sutilmente.

“No es obligatorio, pero es un buen hábito. Te da una mejor experiencia conversacional (y además, ¡siempre suma buena onda!). Aunque sea una IA, conversar con cortesía nunca está de más”, sentenció ChatGPT sobre el tema.

¿Qué usos se le puede dar a ChatGPT para ayudar con tareas?

ChatGPT puede ser una herramienta muy útil para apoyar con tareas en distintos niveles educativos y áreas del conocimiento.

Apoyo en redacción y escritura

ChatGPT puede ayudar a escribir, corregir o mejorar todo tipo de textos académicos. Algunos ejemplos incluyen:

Ensayos, informes, cartas formales, reseñas y artículos.

Corrección ortográfica, gramatical y de estilo.

Reformulación de ideas para hacerlas más claras o coherentes.

Generación de títulos, introducciones y conclusiones.

Explicación de temas y conceptos

Se le puede pedir a ChatGPT que explique conceptos complejos de manera sencilla, ideal para cuando se está estudiando un tema que no se comprende del todo. Esto aplica para áreas como:

Matemáticas

Ciencias naturales (física, química, biología)

Ciencias sociales e historia

Literatura y filosofía

Resolución de ejercicios y problemas

ChatGPT puede ayudar a resolver paso a paso problemas matemáticos o científicos, así como ejercicios de comprensión de lectura, análisis textual o lógica.

Ayuda con idiomas y traducciones

Es posible usar ChatGPT como una herramienta de apoyo para aprender y practicar idiomas:

Traducción de textos con contexto.

Corrección de escritura en inglés, francés, alemán, entre otros.

Explicación de reglas gramaticales y conjugaciones.

Práctica de lectura y redacción en otro idioma.

Creación de materiales de estudio

Es posible aplicar ChatGPT para tener herramientas que ayuden a repasar y memorizar:

Resúmenes de textos o libros.

Mapas conceptuales (en formato de texto).

‘Flashcards’ o tarjetas de memoria.

Cuestionarios tipo test para practicar.

Estructura y organización de tareas

ChatGPT también puede ayudar a organizar el trabajo escolar:

Elaboración de esquemas o estructuras para presentaciones, ensayos o proyectos.

Planificación de cronogramas de estudio.

Sugerencias de temas para proyectos, exposiciones o investigaciones.

Creación de presentaciones

Aunque no diseña directamente en PowerPoint, puede sugerirle:

Títulos y subtítulos por diapositiva.

Contenido resumido para cada parte de una presentación.

Frases clave o datos relevantes.

Citas y bibliografía

ChatGPT puede ayudar a:

Generar referencias bibliográficas en normas como APA, MLA o Chicago.

Citar libros, artículos o páginas web correctamente.

Explicar cómo se hacen las referencias paso a paso.

ChatGPT es una herramienta versátil que puede ser muy útil para acompañar en el proceso de aprendizaje.

¿Qué es ilegal con ChatGPT?

Usar ChatGPT es legal, pero hay cosas que son ilegales o indebidas si se usan de forma incorrecta. No está permitido usarlo para:

Crear o difundir contenido violento, discriminatorio, ofensivo o ilegal.

Hacer plagio académico, como copiar y pegar tareas o ensayos sin decir que fueron hechos con ayuda.

Divulgar información falsa, como noticias inventadas o documentos fraudulentos.

Tratar de engañar personas, por ejemplo con correos falsos, estafas o suplantaciones.

Usar el sistema para hacer o apoyar actividades delictivas, como hackeos, amenazas, o promover delitos.

*Este artículo fue escrito y curado por periodistas del equipo de redacción, con apoyo de una inteligencia artificial que utiliza ‘machine learning’ para producir texto.

