Si usted es fan del estilo de dibujos de Studio Ghibli y quiere aplicar tal toque artístico a sus fotos con inteligencia artificial, pero aún no puede hacerlo con ChatGPT, hay otras opciones gratuitas que puedes probar. Según el portal Expreso, existen varias plataformas que facilitan esta transformación con solo subir una imagen y escribir un ‘prompt’ adecuado.

(Le puede interesar: Apareció alternativa para cuando se caiga ChatGPT: hay una IA francesa gratis)

Entre las alternativas recomendadas se encuentran herramientas como Grok, la inteligencia artificial de X (antes Twitter), que permite modificar imágenes con solo escribir una descripción del resultado deseado. Aunque los acabados no son tan detallados como los de ChatGPT, es una opción accesible y rápida para probar.

Otra posibilidad destacada es Pixray, un ‘software’ de inteligencia artificial que, con los ajustes adecuados, permite crear imágenes con una estética muy similar a la de Studio Ghibli.

Para quienes buscan facilidad de uso, Fotor es una plataforma en línea que simplifica el proceso. Basta con subir una foto y hacer clic en un botón para obtener el resultado deseado.

Deep Dream Generator es otra opción muy usada. Aunque no incluye de manera predeterminada el estilo de Studio Ghibli, permite modificar imágenes con distintos filtros y configuraciones, lo que abre la puerta a personalizaciones interesantes para lograr una apariencia parecida.

(Lea también: ChatGPT puso a sufrir a sus usuarios por lo que le pasó; empresa no se ha pronunciado)

Finalmente, Leonardo AI se suma a la lista de herramientas recomendadas por Expreso. Esta plataforma permite transformar imágenes subidas por el usuario, eligiendo un estilo específico y escribiendo un prompt para ajustar los detalles. Sin embargo, cuenta con un límite diario de tokens gratuitos y los rasgos faciales pueden no ser tan precisos como los de ChatGPT.

Con estas opciones, los amantes del arte japonés tienen varias alternativas para experimentar y acercarse a la magia visual de Studio Ghibli sin necesidad de pagar o depender exclusivamente de ChatGPT.

Recientemente, las redes sociales han estado inundadas con imágenes de personas que recrean fotos personales, memes, videos virales o eventos históricos similares al diseño que maneja la casa de dibujos animados de Japón.

It's been 24 hours since OpenAI unexpectedly shook the AI image world with 4o image generation.

Here are the 14 most mindblowing examples so far (100% AI-generated):

1. Studio ghibli style memespic.twitter.com/E38mBnPnQh

— Barsee 🐶 (@heyBarsee) March 26, 2025