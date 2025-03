ChatGPT fue un fenómeno tecnológico cuando salió en 2022, siendo el primer acercamiento del público general a la inteligencia artificial. La aplicación ha ido mejorando sus funciones y actualmente acumula más de 400 millones de usuarios semanales, según Semrush.

Miles de estos usuarios reportaron la caída de ChatGPT este lunes 17 de marzo. Sobre las 2:00 p. m. hubo 137 de quejas sobre el funcionamiento de la IA en la página en Downdetector.

El mensaje que aparecía al entrar a la página web de ChatGPT era “gateway time-out. The web server reported a gateway time-out error”. Mientras que otros reportaron que les salía “upstream connect error or disconnect/reset before headers”.

¿Qué dijo OpenAI sobre la caída de ChatGPT?

Hasta el momento, OpeanAI, la empresa encargada de ChatGPT, no se ha pronunciado sobre la caída de la inteligencia artificial. No obstante, el servicio de la aplicación se empezó a restablecer sobre las 3:00 p. m. y ya funciona normal.

Cabe resaltar que el pasado 23 de enero ChatGPT sufrió otra caída. En ese caso, fue un ataque de ‘hackers’ quienes habrían tumbado la plataforma.

